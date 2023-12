Simisola Shittu va-t-il quitter Limoges ?

Simisola Shittu (2,08 m, 24 ans) n’était pas avec le Limoges CSP ce dimanche 10 décembre lors de la victoire à Nancy. Rentré aux États-Unis « pour des raisons personnelles » selon le directeur sportif Kevin Anstett, le natif d’Harrow (Angleterre) pourrait quitter le club a annoncé ce dernier à France Bleu Limousin, bien qu’il soit déjà revenu à Limoges durant le week-end.

« Il a eu des propositions de quelques clubs il y a plusieurs semaines. Au début, il n’était pas chaud, relate-t-il. Il se pose la question. Pour nous, cela va dépendre de savoir si on a une offre sur la table. Si on récupère un buy out et qu’on a un joueur derrière, pourquoi ne pas le faire ? Le plus important, c’est le sportif. Le terrain. Ce n’est jamais évident de reprendre un nouveau joueur, l’incorporer. S’il n’y a personne sur le marché, cela ne va pas forcément nous intéresser« .