Alexandre Chassang (Limoges) : « C’est notre meilleure victoire »

Limoges a retrouvé la victoire ce dimanche 10 décembre à Nancy. Toujours privé de son capitaine et meilleur marqueur Nicolas Lang, le Cercle Saint-Pierre restait sur deux revers consécutifs, à Chalon-sur-Saône puis contre l’ESSM Le Portel.

Mais ce dimanche dans un Palais des Sports Jean Weille encore plein, ils ont profité de l’absence du maître à jouer local, le meneur Frank Mason II, pour prendre le dessus et l’emporter 75 à 67. Les visiteurs ont fait preuve d’un vrai engagement sur le terrain pour tenir l’équipe de Sylvain Lautié à seulement 67 points, avec notamment 18 balles perdues provoquées.

« (C’était) un match très important pour nous, a commenté le coach Ilias Kantzouris dans L’Est Républicain . On avait besoin de se recentrer. On a montré beaucoup de caractère dans cette salle. On a eu beaucoup de mauvais moments, surtout en première mi-temps. Mais, avec nos efforts et notre énergie, on s’est remis la tête à l’endroit. On a démarré doucement, mais les efforts ont toujours été là. La manière donc joue Nancy nous a obligés à beaucoup tirer. Mais tous les joueurs ont donné sur ce match. »

L’intérieur Alexandre Chassang, encore très précieux malgré du déchet (9 points à 3/10 aux tirs, 7 rebonds, 3 passes décisives, 3 contres et 2 interceptions pour 15 d’évaluation en 28 minutes), a également apprécié l’état d’esprit des siens.

« Ce n’est pas notre match le plus abouti, mais c’est notre meilleure victoire. On a montré de belles valeurs, notamment la défense, l’entraide. Et on a réussi à bien communiquer et à se ressaisir. Ils nous ont vraiment laissé des tirs ouverts. On ne les a pas tous mis mais on s’est rassuré avec la défense. La solidarité a été notre point fort, tout le monde a apporté sa pierre à édifice. »