Strasbourg avec Tyrus McGee contre les Metropolitans 92

Betclic ELITE - Tyrus McGee est qualifié pour jouer avec Strasbourg dès ce samedi 16 décembre contre les Metropolitans 92.

La SIG Strasbourg a reçu le feu vert de la Ligue Nationale de Basket pour aligner sa dernière recrue Tyrus McGee (1,88 m, 32 ans) contre les Metropolitans 92 dès ce samedi 16 décembre.

L’arrière étasunien est qualifié jusqu’à la fin de la saison 2023-2024. L’ancien joueur de l’Elan béarnais s’entraîne avec l’équipe de Massimo Cancellieri depuis le week-end dernier et a déjà disputé un match à Ostende mardi en BCL, où il a un peu trop forcé dans le money-time (12 points à 4/16 aux tirs). Il doit aider la SIG à relever la tête après sa défaite à Gravelines en retrouvant la victoire face à la lanterne rouge de Betclic ELITE, un match capital dans la course à la Leaders Cup. « J ’attends qu’il amène son expérience et son leadership dans l’équipe », explique Massimo Cancellieri. « Il peut jouer à n’importe quel poste 1 ,2,3 ou 4. Il est en capacité de « jouer grand ». Je ne m’interdis pas de faire jouer les quatre meneurs ensemble par exemple. »

