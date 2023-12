Tyrus McGee à Strasbourg, c’est officiel

Betclic ELITE - Tyrus McGee est officiellement un nouveau joueur de la SIG Strasbourg, jusqu'en fin de saison 2023-2024.

La SIG Strasbourg a officialisé la signature de Tyrus McGee (1,88 m, 32 ans) pour le reste de la saison 2023-2024, ce lundi 11 décembre. L’arrière était sans club depuis le début de saison, après s’être engagé pour la formation israélienne de l’Hapoël Eilat.

Déjà qualifié pour affronter Ostende ce 12 décembre

Mais en raison du conflit armé sur place, il n’y a pas joué et s’entraînait depuis plusieurs semaines à Belgrade. Le directeur sportif « Nicola Alberani ayant su que le joueur souhaitait se relancer, il lui a fait une offre jusqu’à la fin de la saison, contrat accepté par Tyrus McGee, qui est qualifié pour le match de ce mardi 12 décembre face à Ostende », indique la SIG sur son site Internet.

Tyrus McGee connaît déjà le championnat de France pour avoir joué à l’Élan béarnais en 2019-2020. Avant la fin de saison en raison du COVID-19, il y a tourné à 12,9 points à 48,9% de réussite aux tirs, dont 39,1% à 3-points, 3 rebonds et 2,5 passes décisives, aux côtés de Léopold Cavalière notamment. Depuis, ce poste 2 très athlétique a évolué à l’Hapoël Holon en 2020-2021, à Burgos en 2021-2022 et enfin au Galatasaray Istanbul la saison passée, croisant notamment la route du Limoges CSP et de Massimo Cancellieri au deuxième tour de la Ligue des Champions (BCL).

Avec lui dans ses rangs, la SIG Strasbourg compte sept joueurs étrangers (Quinton Hooker, Phil Booth, Chaundee Brown, Junior Etou, Nysier Brooks et Daniel Akin). L’un d’entre eux devra donc rester en tribunes lors des rencontres de Betclic ELITE.

L’effectif de la SIG Strasbourg à l’heure actuelle :