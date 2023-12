Tyrus McGee, un peu de peps sur la ligne arrière de Strasbourg

Betclic ÉLITE - Tyrus McGee va s'engager à la SIG Strasbourg pour la suite de la saison 2023-2024.

La SIG Strasbourg va apporter un peu de fraîcheur sur sa ligne arrière. Après avoir prolongé le pivot Nysier Brooks, Tyrus McGee (1,88 m, 32 ans) va s’engager pour le club alsacien pour le reste de la saison selon nos informations.



Cet arrière athlétique – au point d’avoir planté un dunk historique en finale des playoffs de Serie A 2019 – et talentueux connaît le championnat de France pour avoir joué à l’Élan béarnais en 2019-2020. A l’époque, le natif de Stringtown (Oklahoma) avait tourné à 12,9 points à 48,9% de réussite aux tirs, dont 39,1% à 3-points, 3 rebonds et 2,5 passes décisives. L’ancien pensionnaire de l’Université d’Iowa State (NCAA) connaît encore mieux l’autre compétition au sein de laquelle la SIG joue, la Ligue des Champions (BCL). Il a en effet joué en BCL avec Venise en 2016-2017, avec l’EBPLO en 2019-2020, à l’Hapoël Holon en 2020-2021, à Burgos en 2021-2022 et enfin au Galatasaray Istanbul la saison passée. Il a notamment rencontré le Limoges CSP de Massimo Cancellieri au deuxième tour.

Sept joueurs étrangers sous contrat

A 32 ans, celui qui est connu par le directeur sportif italien Nicola Alberani et mais aussi Massimo Cancellieri pour avoir joué pour les formations transalpines de Capo d’Orlando (2014-2015), Crémone (2015-2016), Venise (2016-2017), Pistoia (2017-2018) et Sassari (2018-2019) – sous les ordres de Gianmarco Pozzecco – reprend du service en Betclic ÉLITE. Reste à savoir s’il va prendre la place d’un joueur étranger de la SIG puisque l’effectif en compterait désormais sept (Quinton Hooker, Phil Booth, Chaundee Brown, Junior Etou, Nysier Brooks et Daniel Akin).

L’effectif de la SIG Strasbourg à l’heure actuelle :