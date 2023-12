Strasbourg prolonge Nysier Brooks toute la saison, Nakye Sanders s’en va

Betclic ELITE - Nysier Brooks reste à Strasbourg pour l'ensemble de la saison 2023-2024. Il prend la place de Nakye Sanders, qu'il était censé remplacer temporairement.

La SIG Strasbourg a reçu le retour de Nysier Brooks (2,08 m, 26 ans) et il est favorable. Le pivot étasunien a prolongé toute la saison 2023-2024. Arrivé en remplaçant médical de Nakye Sanders, il prend définitivement la place de ce dernier – qui a été remercié – dans l’effectif alsacien.

LIRE AUSSI. Les cinq raisons de soutenir BeBasket en s’y abonnant

Arrivé hors de forme à la SIG, Nysier Brooks a cependant su montrer ses qualités et les exploiter lors de ses passages encore relativement courts sur le terrain. Après 11 matches de Betclic ELITE et Ligue des Champions (BCL), l’ancien joueur du VEF Riga tourne à 7,8 points à 39,4% de réussite aux tirs, 4,5 rebonds et 0,5 contre en moins de 16 minutes. « Nysier a beaucoup progressé depuis son arrivée et je sais qu’il va encore le faire dans les semaines à venir. Nous comptons sur lui afin de poursuivre sur la voie actuelle », a commenté le directeur sportif et membre du directoire Nicola Alberani.

« L’officialisation de la prolongation de Nysier Brooks est le fruit d’un travail collectif afin de pouvoir justifier auprès de la DNCCG de notre capacité à recruter, a expliqué le nouveau président Christophe Lasvigne. Le projet sportif de la SIG Strasbourg est au cœur du projet club que nous mettons en place et est piloté par un trio qui travaille conjointement et au sein duquel le rôle de chacun est clairement défini. Cette prolongation de Nysier était l’une des premières étapes importantes que nous souhaitions valider depuis mon élection à la tête du Directoire, je suis très heureux que Nysier poursuive l’aventure avec nous. Je ne doute pas de son investissement afin d’aider l’équipe à atteindre ses objectifs ».

Quant à Nakye Sanders, il n’aura joué que deux rencontres de Betclic ELITE et trois du tour préliminaire de BCL avant d’être arrêté puis remercié.