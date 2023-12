Strasbourg a transmis une offre à Nysier Brooks, en fin de contrat

Betclic ÉLITE - Alors qu'il est censé disputer son dernier match avec la SIG Strasbourg, Nysier Brooks doit encore composer avec un avenir incertain. Le club alsacien souhaite toujours le conserver et lui a transmis une offre jusqu'à la fin de la saison, mais reste contraint par la DNCCG.

Alors que le nouveau président Christophe Lasvigne en avait fait l’une des premières priorités, à court-terme, de son mandat, la prolongation de Nysier Brooks (2,13 m, 26 ans) à Strasbourg est toujours en suspens. En l’état, le pigiste de Nakye Sanders, dont la situation pourrait être éclaircie ce week-end, va disputer son dernier match ce samedi lors du derby face au SLUC Nancy et quittera la SIG mardi, au terme de son contrat, puisque l’encadrement de la masse salariale du club alsacien par la DNCCG constitue un obstacle insurmontable. Sauf que la nouvelle direction avait bon espoir de convaincre le gendarme financier de lever les contraintes imposées.

Alors qu’il a reçu une offre jusqu’à la fin de la saison, le joueur, également, souhaite rester sur les bords de l’Ill, lui dont le retour en forme progressif a constitué l’un des feuilletons des dernières semaines au Rhénus. Alors qu’il peut être dominant sur quelques séquences, mais irrégulier et peut-être pas assez exploité, tant dans l’utilisation effective sur le terrain que les minutes (15), Brooks tourne à 7,6 points à 38% et 4,5 rebonds de moyenne. Sa dernière sortie à Blois (8 points et 10 rebonds) a prouvé qu’il montait en puissance et il serait dommage pour la SIG de l’avoir remis en état de jouer au profit d’un club concurrent… « Je me sens de mieux en mieux ici, je retrouve la forme, j’ai perdu huit kilos depuis que je suis arrivé, il y a six semaines », a confié le joueur au micro des DNA.