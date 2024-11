Première association dans le cinq pour Salaün et Diabaté avec les Charlotte Hornets

Les Français des Hornets, Tidjane Salaün et Moussa Diabaté, ont enfin connu la joie de partager un cinq majeur ce vendredi 29 novembre. Déjà titulaire à plusieurs reprises, les deux Frenchies de Charlotte ne l’avaient encore jamais été ensemble. Avec pléthore d’absences du côté de la franchise de la Caroline du Nord (LaMelo Ball, Miles Bridges, etc), ils en ont enfin profité pour débuter une rencontre NBA ensemble, à l’occasion d’un match de NBA Cup contre les New York Knicks.

Le club amateur de Charenton à l’honneur avec trois anciens joueurs !

Avec un temps de jeu important (plus de 35 minutes chacun), les deux Tricolores ont ainsi pu se mettre en avant. Juste après avoir établi son record de points en carrière en NBA (17), Tidjane Salaün (2,05 m, 19 ans) a pu enchaîner face aux New York Knicks avec 14 points à 4/11 aux tirs dont 4/10 à 3-points, 8 rebonds, 1 passe décisive pour 1 ballon perdu. L’ancien Choletais a surtout effectué une grosse entame en marquant 8 points des le premier quart-temps. Son collègue Moussa Diabaté (2,08 m, 22 ans), comme à son habitude, s’est surtout occupé du travail de l’ombre avec 6 points à 3/4 aux tirs, 11 rebonds, 1 contre et 1 passe décisive pour 2 ballons perdus.

Tidjane Salaün reste sur son meilleur match en carrière (17 points). Dans le 1er QT face aux Knicks ce soir ? 8 points, 2/4 à 3-points. Let's Go ! 🇫🇷🔥pic.twitter.com/UM3soMVlcB — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 29, 2024

Cette rencontre était encore un peu plus spéciale avec la présence en face, côté New-Yorkais, de Pacôme Dadiet (2,03 m, 19 ans). En effet, même si l’ancien joueur du Paris Basketball n’a pas foulé le parquet, ce match devait avoir une saveur particulière du côté de Charenton. En effet, les trois joueurs français ont tous été licencié un joueur dans ce club du Val-de-Marne, comme un certain Evan Fournier par exemple.