Après deux victoires en deux matches, l’équipe de France masculine de 3×3 s’est inclinée pour la première fois dans le tournoi olympique. Ce jeudi 1er août place de la Concorde à Paris, les Bleus ont perdu 20 à 13 contre les Pays-Bas, une grande nation du circuit international.

Malmenés tout le long, les coéquipiers de Lucas Dussoulier ont manqué d’adresse dans tous les secteurs face à une sélection à l’impact physique très solide. Ils devront se reprendre dans le deuxième match de journée face à une sélection toute aussi costaude, la Serbie. Check-ball à 22h35.

🇳🇱 THE DUTCH ROAR BACK! 😤

🔥 They bounce back with a resounding win against home side France! 💪#3x3Basketball #Paris2024 #Olympics pic.twitter.com/x5Fk69hCTq

— 3×3 Basketball |FIBA3x3 (@FIBA3x3) August 1, 2024