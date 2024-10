Première titularisation pour Risacher et première victoire pour Yabusele

Discret en sortie de banc lors de ses deux premiers matches, Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans) a gagné en responsabilités et assurance lors de son troisième match en NBA. Titularisé par Quin Snyder, le n°1 de la Draft n’a pas permis aux Hawks de battre le Thunder d’Oklahoma City mais il a pu aider Atlanta à rester un maximum dans la rencontre.

Intéressant en mouvement, présent au rebond offensif, le Rhodanien a cumulé 13 points à 6/12 aux tirs, 6 rebonds, 2 passes décisives, 1 contre et 1 interception en 27 minutes. Mais en face, Shai Gilgeous-Alexander (35 points, 11 rebonds, 9 passes décisives, 3 contres et 3 interceptions) et OKC ont fini fort (39-18 dans le dernier quart-temps) pour finalement s’imposer de 24 points (128-104). Dans le camp des locaux, Ousmane Dieng (2,09 m, 21 ans) a joué 8 minutes, le temps de marquer 5 points à 2/4 aux tirs.

Le match de Zaccharie Risacher face à OKC 13 POINTS

6 REBONDS

2 AST

1STL / 1 BLK Atlanta s'incline 104-128 pic.twitter.com/Bj6VhUqcip — NBA France (@NBAFRANCE) October 28, 2024

Première victoire pour Yabusele

Dans les autres matches, Nicolas Batum (5 points à 2/4, 4 rebonds et 2 passes décisives en 15 minutes) et les Los Angeles Clippers se sont imposés 112 à 104 chez les Golden State Warriors. Rayan Rupert (2 rebonds et 2 interceptions en 4 minutes) l’a également emporté avec Portland face à La Nouvelle Orléans (125-103). Enfin, Guerschon Yabusele a signé sa première victoire avec Philadelphie, après prolongation chez les Indiana Pacers (114-118). L’intérieur n’a pas marqué mais il a pris 6 rebonds et donné 4 passes décisives en 17 minutes.