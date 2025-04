Privé de Game 1, Ousmane Dieng a vu OKC écraser Memphis en ouverture des playoffs

Blessé au mollet, Ousmane Dieng (2,09 m, 21 ans) n’a pas été aligné pour le Game 1 des playoffs NBA entre Oklahoma City et Memphis. L’ailier français aurait pu avoir l’opportunité de fouler le parquet tant le Thunder a survolé les débats face aux Grizzlies (131-80), dirigés par l’ancien coach du Paris Basketball, Tuomas Iisalo. Ce succès écrasant marque le plus grand écart de l’histoire pour une ouverture de série en playoffs NBA.

Oklahoma City – F Ousmane Dieng (calf) is out, G Cason Wallace (shoulder), C Isaiah Hartenstein (achilles), F Lu Dort (knee) & G Alex Caruso (ankle) are probable today versus Memphis. — freeplays (@freeplays) April 20, 2025

Une démonstration historique d’OKC sans Ousmane Dieng

Même sans sa pépite française, le Thunder a livré une performance d’une rare domination dimanche soir. Portés par un collectif bien huilé, les joueurs de Mark Daigneault ont infligé une claque monumentale aux Grizzlies pour débuter leur campagne de playoffs : 131 à 80, soit un écart de 51 points, le cinquième plus large de l’histoire en postseason NBA.

Aaron Wiggins (21 points), Jalen Williams (20 points) et Chet Holmgren (19 points, 10 rebonds) ont assuré le scoring pendant que le leader Shai Gilgeous-Alexander se contentait de 15 points, bien en-deçà de ses standards habituels (33 points de moyenne cette saison), mais dans un match largement maîtrisé.

« On a joué selon notre identité. Rien de plus, rien de moins. On a été fidèles à nous-mêmes, comme toute la saison », a déclaré le Canadien après la rencontre.

Une leçon pour Tuomas Iisalo et les Grizzlies

Pour son premier match de playoffs NBA, l’ancien coach de Paris Tuomas Iisalo a vécu une soirée difficile. Malgré les efforts de Ja Morant (17 points), Memphis n’a jamais existé, plombé par un terrible 2/13 aux tirs de Jaren Jackson Jr. et une adresse collective en berne (34,4%). Dès le deuxième quart-temps, un 20-0 infligé par OKC a tué tout suspense.

« Que vous gagniez d’un point ou de 50, ça reste un match. Il y a encore des ajustements à faire et on va apprendre de ce match », a tenté de relativiser Iisalo après la déroute.