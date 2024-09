Prochain sélectionneur de l’équipe de France : la piste française privilégiée, pas de double-coaching

Avec l’annonce officielle de la non-reconduction de Vincent Collet au poste de sélectionneur de l’équipe de France, vient forcément la question de son successeur. Maintenant que le suspense est écarté, les noms qui circulent prennent un peu plus d’épaisseur, ou non.

À l’occasion du point presse organisé pour annoncer la fin de l’ère Vincent Collet à la tête des Bleus, le directeur technique national Alain Contensoux a indiqué que l’identité du nouveau sélectionneur et de son staff seront connus fin septembre. « Depuis la fin des Jeux, on a reçu des candidatures. On est en train d’étudier cela avec Boris Diaw et Jacques Commères. Nous proposerons un staff complet fin septembre. Beaucoup de gens sont intéressés par le poste ».

« On a de jeunes coachs à fort potentiel »

En répondant à plusieurs questions sur le sujet, le DTN a néanmoins délivré certains indices. Assistant lors des Jeux olympiques, Kenny Atkinson est désormais l’entraîneur en chef des Cleveland Cavaliers en NBA. Ce qui obligerait à une situation de double-coaching s’il venait à prendre en main l’équipe de France, avec le technicien américain pour les compétitions internationales et un autre pour les fenêtres internationales durant la saison. « Cette situation ne parait pas envisageable », a répondu Alain Contensoux. Avant d’ajouter : « On a aussi reçu des candidatures étrangères. On est vraiment en pleine réflexion sur le sujet. Je privilégierai plutôt un coach français. On a de jeunes coachs à fort potentiel. on a une formation qui fonctionne bien mais qu’on veut optimiser. »

Le premier nom phare dans le giron français est évidemment Frédéric Fauthoux, qui a déjà rencontré la FFBB. Mais il y a également ceux de Guillaume Vizade et Julien Mahé. Tout en pensant aux membres du staff de Vincent Collet, outre Kenny Atkinson, avec Pascal Donnadieu par exemple. Reste à voir quel choix fera la Fédération, fin septembre. Qu’importe, l’héritage de Vincent Collet sera lourd à porter pour son successeur.

Propos recueillis à Paris par Maxime Bodilis.