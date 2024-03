Quatre à six semaines d’arrêt pour Arthur Bruyas (Élan Béarnais)

Il y eut le pessimisme, puis l’optimisme. Les images d’Arthur Bruyas, blessé vendredi dernier après un contact aérien avec Florian Léopold, se tordant de douleur au sol ne laissaient rien présager de bon. Mais les premiers examens avaient été plutôt rassurants, et une absence de deux à trois semaines était évoquée.

Finalement, ce sera un intermédiaire, avec une indisponibilité estimée entre quatre et six semaines. L’ailier souffre d’une grosse entorse de la cheville. Petit fils de l’ex-international Antoine Bruyas (6 sélections en 1963), le Stéphanois était l’une des rares vraies satisfactions de l’Élan Béarnais, avec un nouveau volume pris en Pro B à l’âge de 23 ans (10,5 points à 44%, 3,2 rebonds et 1,6 passe décisive en 28 minutes de moyenne).