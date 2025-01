Quatre joueurs du top 5 de Betclic ELITE nominés pour le MVP du mois de janvier

Betclic ELITE - La LNB a dévoilé les joueurs candidats au trophée de MVP du mois de janvier 2025. On retrouve Théo Maledon (ASVEL), Matthew Strazel (AS Monaco), Jordan Usher (JL Bourg) et Bastien Vautier (Cholet).