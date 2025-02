Quel est le scénario catastrophe qui priverait l’équipe de France de l’EuroBasket 2025 ?

C’est la magie (on le dira comme ça…) du système de qualifications pour l’EuroBasket 2025. Puisque Chypre, punching ball de toutes les équipes mais qualifiée d’office en tant que nation-hôte, figure dans son groupe, l’équipe de France n’a toujours pas composté son billet pour le championnat d’Europe 2025, malgré un bilan immaculé de 4 victoires et 0 défaite.

L’hypothèse d’une égalité à trois

Il existe même un scénario catastrophe, pas si alambiqué, qui la verrait rester à quai de l’EuroBasket. Bien sûr, l’hypothèse la plus vraisemblable reste heureusement une qualification : un seul succès sur les deux matchs fera l’affaire, ou a minima deux courtes défaites. « Il faut gagner ces deux matchs », rétorque le sélectionneur Frédéric Fauthoux, évidemment pas si concerné par ces calculs d’apothicaire.

Entre la France, la Croatie et la Bosnie-Herzégovine, il y a deux places pour trois. Le seul scénario éliminant les Bleus est une égalité à trois, avec le plus mauvais différentiel du lot. Actuellement, le classement des confrontations directes est comme suit :

France : 2 victoires et 0 défaite, +22 Bosnie-Herzégovine : 2 victoires et 1 défaite, -3 Croatie : 1 victoires et 2 défaites, -19

Les confrontations directes : France – Croatie : 1 victoire à 0 (73-61)

France – Bosnie-Herzégovine : 1 victoire à 0 (74-64)

Bosnie-Herzégovine : 1 victoire partout, mais avantage Bosnie (76-89 et 110-90)

Un impératif : ne pas couler en Croatie

Afin que l’équipe de Frédéric Fauthoux prenne la porte dès les qualifications, ce qui n’est pas vraiment dans les habitudes du basket français (dernier EuroBasket manqué en 1975), il faudrait donc perdre les deux matchs par une certaine marge. Et il faudrait déjà démarrer par une lourde défaite à Zadar, afin de permettre aux Croates de rattraper leur retard à la différence globale (-19, contre +22).

Toutefois, allons-au pire, et supposons que l’équipe de France perde de 24 points à Jazine. Alors elle se retrouverait à -2 de différence globale, les Croates à +5 et une simple défaite contre la Bosnie-Herzégovine (-3), quelque soit l’écart, éliminerait les Bleus, à la condition (toujours) que ses deux rivaux fassent respecter la logique contre Chypre.

Pour un revers de plus de 24 points à Zadar, un impair à Orléans serait donc rédhibitoire. Pour un écart inférieur, il faudrait donc sortir la calculette, sachant que toute « petite » défaite maintiendrait les Bleus en position de force. Prenons l’exemple d’un match perdu de 10 points : les Bleus seraient à +12, les Bosniens toujours à -3 et les Croates à -9. Il faudrait donc éviter une défaite de plus de 21 points face à la Bosnie-Herzégovine pour se qualifier.

En cas de défaite de 5 points sur la côte Adriatique ? L’équipe de France aurait un matelas de 31 points à Orléans. Ou -15 en Croatie ? Là, ce serait -11. Vous avez compris l’idée, chaque panier comptera, et une déroute à Jazine est proscrite. Heureusement, il existe un scénario bien plus limpide : faire taire l’enfer de Zadar, empocher une cinquième victoire de rang et se qualifier avec les honneurs.