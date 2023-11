Quentin Diboundje flambe en NCAA (27 points)

Lors du TowneBank Holiday Classic, Quentin Diboundje a explosé son record de points ce lundi en NCAA

Après ses 14 points de la veille, l’ailier français a marqué 27 points lors de la victoire de son université, les Pirates d’East Carolina, contre Georgia Southern (82-64). Titulaire, l’ancien joueur de Saint-Jean-de-Védas, La Croix d’Argent et l’Élan Chalon a réussi 7 de ses 10 tentatives à 3-points. En 28 minutes, le Montpelliérain a également capté 5 rebonds. Son précédent record de points datait du dimanche 15 janvier avec une pointe à 18 points contre South Florida. Son coéquipier et compatriote Benjamin Bayela n’a lui pas joué ce lundi.

Another 3 and another career-high for @qdiboundje who now has 22 points #GreenvilleGrit pic.twitter.com/pOrMsYbgNH

— East Carolina Men’s Basketball (@ecubasketball) November 21, 2023