Qui sont les cinq joueuses qui ont marqué la première partie de saison en LBWL ?

Fraîchement sélectionnée par Jean-Aimé Toupane dans la liste des 16 joueuses retenues en équipe de France féminine, pour les deux derniers matchs de qualification à l’Euro 2025 en février, Pauline Astier (1,79 m, 22 ans) réalise le meilleur début de saison de sa jeune carrière. La meneuse de Bourges a amélioré toutes ses statistiques : les points (de 10,6 à 11,6) et surtout les passes décisives (de 4,1 à 6,7), pour devenir la référence en la matière en LBWL. Seul point noir, toujours : l’adresse à 3-points (19%).

Discrète en Ligue 2 en 2022/23 avec Charnay, Monique Akoa-Makani (1,79 m, 23 ans) a pris une toute autre dimension depuis l’arrivée du CBBS en LFB. La raison ? Le fait d’avoir été… délestée du brassard de capitaine, certainement encombrant à un si jeune âge. « J’étais surprise de mes performances au début de saison mais avec plus de recul, j’ai appris à reconnaître que c’est juste mon travail de toutes ces années qui a fini par payer », nous dit-elle. « Sur les cinq-six premiers matchs, ça dépassait un peu mes attentes. » Avec les Pinkies, toujours deuxièmes du championnat, l’internationale camerounaise a effectivement été le tube de l’automne avec 15,1 points à 49 (dont 44% à 3-points), 3,3 rebonds, 5,9 passes décisives et 2,6 interceptions pour 18,3 d’évaluation.

Monique Akoa Makani with a HIGHLIGHT-worthy sequence: behind the back into the pull-up two

One of the best shot creating guards in Europe right now. (will have more on her game today in a later tweet) pic.twitter.com/UWGGZEe9CK

— Alford Corriette (@alfcorriette) January 5, 2025