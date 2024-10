Quimper fait le trou dans la poule A, Le Havre enchaîne

Quimper et Le Havre continuent d’occuper la tête de leur poule respective en Nationale 1 masculine (NM1). Les Béliers ont même fait le trou dans le groupe A. En effet, ils ont bénéficié de la courte défaite contre Tarbes-Lourdes (-1) pour compter deux victoires d’avance sur ses concurrents.

Mais tout n’a pas été facile pour Quimper à Fougères. Le promu a accroché les Béliers malgré l’adresse à 3-points des Béliers et un Benoit Injai (21 points) difficile à stopper en pénétration. Finalement, les joueurs de Thibault Wolicki ont fait l’écart en fin de rencontre avec les paniers d’Antoine Dudit (1,86 m, 27 ans) et Jamar Abrams (respectivement 23 et 15 points). Autrement, Rennes a signé une grosse victoire à Toulouse alors que Angers et Tours sortent un peu la tête de l’eau avec de larges succès face à Vitré et au Pôle France.

Les résultats de la 7e journée de la poule A de NM1 : Poissy vs Les Sables Vendée : 104-105 (a.p.)

: 104-105 (a.p.) Tours vs Pôle France : 107-71

vs Pôle France : 107-71 Stade Toulousain vs Rennes : 52-83

: 52-83 Fougères vs Quimper : 79-87

: 79-87 Angers vs Vitré : 69-54

vs Vitré : 69-54 Challans vs Tarbes-Lourdes : 84-85

: 84-85 Lorient vs Levallois : 90-68

Dans la poule B, tout va bien pour Le Havre qui a régné en maître à Avignon. Les joueurs de Lauriane Dolt comptabilisent six victoires pour une seule défaite. En attendant le résultat d’Orchies (5 victoires et 1 défaite) contre Saint-Vallier, le SCABB 2 suit devant LyonSO qui dépasse Boulogne-sur-Mer du fait de sa défaite à Feurs. Mulhouse a également fait le boulot à Loon-Plage avec un excellent Vladimir Ilic (20 points et 10 rebonds).