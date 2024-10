Quimper gifle Angers, Le Havre décroche Orchies

Quimper et Le Havre sont les deux équipes à compter 7 victoires en 8 matches à ce stade de la saison. Les Béliers ont facilement dominé Angers (+41) dans la poule A et comptent toujours deux victoires d’avance sur leurs poursuivants, à savoir Lorient (qui a gagné sur le parquet de l’INSEP malgré l’oubli d’inscrire Valentin Vitale-Boiteux sur la feuille de marque), Tarbes-Lourdes (vainqueur face à Poissy) et Levallois (qui s’en est tiré face au Stade Toulousain). Rennes, qui a joué un match en moins, a également empoché sa cinquième victoire (face à Fougères). Derrière, Tours vient d’enchaîner une troisième victoire de suite en s’imposant in-extremis chez les Sables Vendée.

Les résultats de la 8e journée de la poule A de Nationale 1 : Pôle France vs Lorient : 85-99

: 85-99 Levallois vs Stade Toulousain : 76-73

vs Stade Toulousain : 76-73 Tarbes-Lourdes vs Poissy : 90-78

vs Poissy : 90-78 Vitré vs Challans : 77-64

vs Challans : 77-64 Rennes vs Fougères : 82-70

vs Fougères : 82-70 Les Sables Vendée vs Tours : 87-89

: 87-89 Quimper vs Angers : 99-58

Dans la poule B, Le Havre a fait l’écart avec Orchies, suite à la défaite du BCO à Mulhouse mercredi. Le STB a laissé Feurs à 45 points marqués ce vendredi aux Docks Océane. Derrière, outre Mulhouse, Boulogne-sur-Mer et LyonSO ont signé leur cinquième victoire. Tout en bas du classement en revanche, c’est compliqué pour Avignon Le Pontet qui a perdu le match de la peur (déjà) à Charleville-Mézières.