Mulhouse s’offre le leader, un énorme Sya Plaucoste justifie le report de la rencontre Berck – Feurs

Si la première soirée de la 8e journée de Nationale 1 a été marquée par le triple-double de Rosaire Malonga, elle a aussi vu la chute du leader orchésien dans la Poule B. Battu pour la deuxième fois de la saison, le BCO – qui restait sur cinq victoires d’affilée – a surtout été dominé comme jamais cette saison par Mulhouse (71-89), où Trevon Faulkner a assuré 18 points à 7/11, 6 rebonds et 2 interceptions. « La première satisfaction est d’avoir battu le leader. La seconde est de l’avoir fait sur un écart conséquent, intéressant dans l’optique du match retour. On a mis la même intensité sur le terrain du début à la fin », résumait le coach Frank Kuhn dans les DNA. Cette défaite d’Orchies offre l’opportunité au Havre, en cas de succès contre Feurs, de s’emparer seul vendredi des commandes du groupe.

Toujours dans la Poule B, Berck a confirmé son début de saison intéressant. Alors que l’ABBR ne doit sa place en NM1 qu’à un repêchage, le club nordiste a validé sa quatrième victoire de l’automne (en match en retard de la 1e journée) face à Feurs (80-70). Et les Berckois ont eu raison d’insister auprès de la FFBB pour reporter la réception de Feurs parce que Sya Plaucoste était en équipe de France 3×3 U23. Avec 21 points à 8/10, 2 rebonds, 1 passe décisive et 0 balle perdue, le jeune arrière a été le meilleur joueur de l’ABBR ! « On n’a pas fait un match extraordinaire dans nos choix, malgré un bon pourcentage aux tirs », tempère cependant le coach Nenad Papic, interrogé par La Voix du Nord. « On a été dominés au rebond mais on n’a pas craqué, quand ils sont revenus on a su mettre à chaque fois un coup d’accélérateur. »