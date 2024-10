S’il n’a pas permis aux Hawks de l’emporter face aux Sixers (104-89) d’un bon Guerschon Yabusele (10 points et 11 rebonds), Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans), déjà séduisant pour son premier match de présaison à Indiana (18 points), s’est de nouveau montré à son avantage lundi. Au point de terminer meilleur marqueur d’Atlanta avec 14 points, auxquels l’ancien de la JL Bourg a ajouté 8 rebonds et 1 passe décisive, et susciter quelques éloges au sortir de la rencontre.

Ainsi Quin Snyder, son entraîneur, soulignait l’excellente attitude du français en conférence de presse. « Ce que j’apprécie chez Zacch, c’est son éthique de travail. J’aime aussi sa dureté, discrète, et sa détermination. Il ne réussit pas tout ce qu’il entreprend, mais si vous l’observez avec attention, vous verrez qu’il se bat toujours. Et ça fait plaisir à voir. » Avant de conclure, dans une analyse plus technique. « Il laisse le jeu venir à lui. Il n’essaye pas de s’imposer absolument, de forcer. Il fait les bons choix. »

Zacch in his 2nd game: 14 PTS

5-11 FG

8 REB pic.twitter.com/VfAqeOnKMM — Atlanta Hawks (@ATLHawks) October 15, 2024

Des échos très positifs de l’ancien technicien du Jazz, repris à son tour par Trae Young (1,85 m, 26 ans) quelques minutes plus tard. La superstar des Hawks, visiblement sous le charme du natif de Lyon, voyait grand pour Risacher. « Il n’est encore qu’au début de son développement, mais il va rester 15 années dans la ligue ou plus encore. Il peut déjà jouer. » Une nouvelle salve de compliments de la part du 5e choix de la Draft 2018, qui poursuivait, sous-entendant notamment que l’essentiel des responsabilités resteraient bien sa propriété cette saison encore. « Il est dans une bonne situation ici. Il est n°1 de Draft mais n’aura pas à tout faire. Ca lui enlève pas mal de pression et ça lui permet d’être lui-même quand il entre sur le parquet, de s’épanouir. » Avant de se projeter une nouvelle fois sur l’avenir brillant promis au tricolore. « Il va progresser au fil des années et devenir meilleur dans tous les compartiments du jeu. J’ai hâte de voir à quel point il va s’améliorer. Pas seulement cette année mais tout au long de sa carrière. Il va devenir vraiment bon. »

Zaccharie Risacher aura l’occasion de confirmer ses bons débuts dès jeudi sur le parquet de Miami, pour son troisième match de présaison. Avec cette fois une place de titulaire ?