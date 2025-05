Afficher la réponse

Réponse correcte : A) Berlin.

Explication : Né en France le 2 juin 2007, Mathieu Grujicic est le fils d’un Serbe et d’une Allemande. Il a grandi en France jusqu’à ses 4 ans et parle un peu le français, en plus du serbe et de l’allemand. Installé à Berlin depuis, il a longtemps évolué pour l’ALBA Berlin.