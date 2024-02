Rachid Meziane : « Ce match est historique pour Villeneuve d’Ascq »

Villeneuve d’Ascq s’est qualifié pour la première fois pour les quarts de finale de l’EuroLeague. En s’imposant 85 à 72 face à Polkowice ce mardi 30 janvier, les joueuses de Rachid Méziane ont validé leur ticket pour les phases finale de la meilleure compétition mondiale, hors WNBA.

C’est une immense satisfaction pour la meneuse Caroline Hériaud et le club qui avait déjà atteint la finale des playoffs de Ligue Féminine de Basket (LFB) l’an passé et confirme ainsi sa belle dynamique.

« On travaille dur avec ce groupe depuis un an et demi, a-t-elle réagi*. Ce (mardi) soir, on est récompensées de nos efforts, et c’est beaucoup de fierté. C’est exceptionnel ce que l’on a fait. Sur la première période, on a su prendre un peu d’avance avant de passer l’accélérateur par la suite. On a mis tous les ingrédients pour ne leur laisser aucune chance. L’ESBVA-LM est un groupe rookie en EuroLeague pour tout le monde, mise à part Shavonte Zellous. On a fait une campagne européenne exceptionnelle mais il faut continuer à regarder vers le haut. On profite de l’instant mais ce n’est pas fini. Dans plusieurs années, on pourra dire que ces filles-là, cette génération-là sont allées en quart de finale. Ce groupe vit bien et cela se voit sur le terrain. Quel engouement autour de cette équipe. On veut surfer sur cette vague. »