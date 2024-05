Rachid Meziane confirme sa présence sur le banc de Villeneuve d’Ascq la saison prochaine

Rachid Meziane continue de surfer sur son année XXL, avec désormais un titre de champion de France avec Villeneuve d’Ascq. Dans l’euphorie du sacre, le technicien nordiste a confirmé sa présence sur le banc de l’ESBVA-LM la saison prochaine au micro de Sport en France : « Si je serai toujours le coach de Villeneuve-d’Ascq la saison prochaine ? Oui ! ».

Courtisé par le club turc de Mersin, le club villeneuvois avait alors assuré début mai, par la voix de son président Carmelo Scarna, que Rachid Meziane serait toujours l’entraîneur de Villeneuve d’Ascq la saison prochaine. Désormais, c’est de la bouche du principal intéressé que la réponse est sortie.

Trois arrivées confirmées

Au-delà du cas Rachid Méziane, des recrutements ont été confirmés par le président Carmelo Scarna avant même le match 2 et donc le titre de Villeneuve d’Ascq. Auprès de L’Équipe, le dirigeant nordiste a confirmé les venues la saison prochaine des Tarbaises Carla Leite et Marie-Paule Foppossi, ainsi que l’ancien joueuse de l’ASVEL Féminin Héléna Ciak. Le président villeneuvois n’exclue également pas la possibilité de rapatrier Kennedy Burke, double MVP en titre de LFB, partie du côté du New York Liberty en WNBA.

Pour rappel, l’ESBVA-LM va opérer un sérieux changement dans son effectif la saison prochaine, avec notamment les départs des cadres Janelle Salaün (à Schio) et Kariata Diaby (à Bourges)