Kariata Diaby, la belle histoire : une saison blanche pour démarrer, un trophée de MVP pour terminer

Entre saison blanche et performances en berne, son histoire avec l’ESBVA n’avait rien d’un long fleuve tranquille au début. Et pour cause, Kariata Diaby (1,93 m, 28 ans) n’a pas disputé un seul match lors de sa première année au club, en 2019/20, victime d’une rupture des ligaments croisés lors d’une rencontre amicale préparatoire à l’AfroBasket. À 15,6 points de moyenne avec Landerneau avant sa signature, elle a chuté à 5,5 points lors de sa reprise avec Villeneuve-d’Ascq. Mais cinq ans après, redevenue une vraie joueuse majeure du championnat, elle a quitté le Palacium en larmes, auréolée du trophée de MVP de la finale de LFB, célébrée par toutes ses coéquipières.

« Quand j’y repense, je m’étais fait les croisés en arrivant », soufflait la nouvelle championne de France au micro de Sport en France. « Ça rappelle forcément de mauvais souvenirs mais ce titre-là permet de les oublier. Ça montre que l’on peut aller de l’avant. La promesse que j’ai fait de partir sur un titre valait vraiment de l’or. Je voulais ce trophée avant de partir. Je n’ai pas les mots, je suis vraiment contente. On a fait un match hyper impressionnant ! »

Déjà précieuse lors du match aller dans les Landes (11 points à 4/8, 3 rebonds et 2 interceptions), l’ancienne intérieure de Voiron et Charnaya régné sur la manche retour avec une domination intégrale dans la raquette : 20 points à 7/9, 9 rebonds et 2 passes décisives pour 28 d’évaluation en 27 minutes. De quoi s’offrir le trophée de MVP de la finale et un superbe cadeau d’adieu avant l’envol vers Bourges.