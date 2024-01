Ray McCallum passe de Pesaro à l’AS Karditsas

Grèce - Ray McCallum a rejoint le club grec de l’AS Karditsas. L'ancien joueur de Gravelines-Dunkerque et Nanterre avait commencé la saison 2023-2024 à Pesaro, en Italie.

En cette fin d’année 2023, Ray McCallum (1,91 m, 32 ans) a disputé ses deux premiers matches avec l’AS Karditsas . Auteur de 18 points le 23 décembre contre le PAOK Salonique, il avait failli mener sa nouvelle équipe, dernière du championnat grec, à une deuxième victoire. Un deuxième succès qui est finalement arrivé une semaine plus tard, avec 15 points à 5/9 aux tirs, 3 rebonds et 6 passes décisives contre l’Apollon Patras.

Une expérience mitigée à Pesaro

L’ancien joueur de Gravelines-Dunkerque et Nanterre (10,5 points à 48,4% de réussite aux tirs, 2,4 rebonds et 2,7 passes décisives en 24 minutes sur 8 rencontres de Betclic ELITE en 2022-2023) a quitté le club italien de Pesaro, qu’il avait rejoint à l’intersaison 2023, mi-décembre. Là-bas, il a peu gagné (4 victoires en 11 matches de championnat) et eu un impact limité (8,4 points à 44,6% de réussite aux tirs, 2,2 rebonds et 4,3 passes décisives en 23 minutes).