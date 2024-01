Rayan Rupert s’affirme en G-League avec un énorme double-double

Rayan Rupert (19 ans, 1,99 m) aurait-il déjà une victime préférée en G-League ? Il faut croire ! Après avoir réalisé sa meilleure marque de la saison face aux Salt Lake City Stars fin novembre (24 points et 12 rebonds en 34 minutes de jeu), le jeune Français a remis le couvert dans la nuit de jeudi à vendredi dans la nouvelle victoire du Rip City Remix face à cette même équipe (126-122). En 39 minutes de jeu, le frère d’Iliana Rupert a réalisé un énorme double-double : 19 points à 5/13 de réussite aux tirs (6/9 aux lancers-francs), 16 rebonds (son plus gros total de la saison) et 4 passes décisives pour 4 ballons perdus. Auteur de plusieurs dunks spectaculaires, il a cependant connu quelques difficultés avec son tir, en pleine construction (1/7 à 3-points).

Une apparition en NBA le lendemain

Une jolie performance qui a été récompensée d’une apparition en NBA le lendemain… et de son plus gros totale de jeu dans la grande ligue. Dans la large défaite des Portland Trail Blazers chez les Dallas Mavericks (139-103), Rayan Rupert a joué 19 minutes pour 7 points à 3/5 aux tirs et 3 rebonds. Il n’avait plus joué en NBA depuis le 23 décembre et une défaite contre les Golden State Warriors (5 minutes de jeu).