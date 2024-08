Record d’affluence battu pour le basket aux Jeux olympiques de Paris 2024

Les Jeux olympiques de Paris 2024 auront été une réussite dans de nombreux sports, comme le basket ! Les chiffres viennent le confirmer, avec une affluence record dépassant le million de spectateurs. La FIBA a annoncé que 1 078 319 ont assisté aux matchs masculins et féminins des JO.

Un record battu avec 40 matchs de moins !

Alors que Paris 2024 a cédé la main à Los Angeles 2028 ce dimanche 11 août, le record d’affluence du basket est lui passé des États-Unis à la France. La précédente meilleure marque était détenue par les Jeux d’Atlanta en 1996 avec 1 068 032 spectateurs, mais avec 40 matchs de plus disputés (92 au total contre seulement 52 pour Paris 2024).

L’affluence moyenne pour le basket durant cette olympiade en France fut de 20 737 spectateurs, avec une quasi parité entre la compétition masculine (21 711) et féminine (19 763). Le plus grand succès fut notamment en phase de groupes avec une enceinte Pierre-Mauroy à Villeneuve d’Ascq souvent pleine et qui a suscité l’admiration des athlètes, comme Lebron James. Les phases finales à Bercy ont été un peu plus décevantes, avec très souvent une tribune VIP clairsemée.

Enfin, le basket 3×3, où l’équipe de France masculine a été médaillée d’argent, a attiré 72 000 spectateurs place de la Concorde.