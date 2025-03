Record de points au Japon pour Morin et Inglis cette semaine

En cette semaine de la mi-mars, Yannis Morin et Damien Inglis ont ajouté une nouvelle performance à leurs meilleures sorties professionnelles en carrière. Les deux intérieurs français, expatriés au Japon en cette saison 2024-2025, ont atteint ou égalé leur meilleur total de points de la saison dans l’empire du Soleil Levant.

La barre des 30 points résiste encore à Inglis, celle des 25 pour Morin

C’est d’abord Damien Inglis (2,05 m, 29 ans) qui s’est de nouveau mis en avant, en égalant son record de points en carrière mercredi 19 mars. L’intérieur des Yokohama B-Corsairs a de nouveau marqué 29 points, comme six semaines plus tôt fin janvier. Son énorme adresse (13/17 aux tirs) et son habituel polyvalence (6 rebonds, 5 passes décisives, 3 interceptions) n’ont cependant pas permis à l’équipe de Lassi Tuovi de s’imposer contre Alvark Tokyo.

Pour Yannis Morin (2,08 m, 31 ans), c’est en revanche une nouvelle meilleure marque au Japon qu’il a établi samedi 22 mars. L’ancien joueur de Roanne a grandement contribué à la victoire de son équipe contre Nagoya Fighting Eagles en inscrivant 24 points à 8/11 à 2-points et 8/9 aux lancers-francs.

Pas de perspective de playoffs

Si les deux Tricolores performent bien à titre individuel, ils ne devrait cependant pas voir les phases finales de la B.League avec leur équipe respective. Les Yokohama B-Corsairs sont avant-derniers de leur conférence tandis que Akita est 4e (sur 8) mais à 10 victoires des deux premières places qualificatives. La saison régulière se termine à la mi-avril.