Retour vain pour Basket Landes à Schio, Villeneuve d’Ascq encore une fois rapidement débordé

Si Basket Landes n’a pas été dans le coup à Salamanque, le club landais a opposé beaucoup plus de résistance à Schio pour son 2e déplacement d’affilée en EuroLeague féminine (64-60).

Malgré le retour probant de Luisa Geiselsoder pour sa première sortie européenne de la saison (15 points à 6/9 aux tirs), les joueuses de Julie Barennes ont accusé un retard trop conséquent dès les premières minutes de la partie (-12 dès le QT1, puis à la mi-temps). Mais quand on tire à 16/41 à 2-points (39%) face à l’une des meilleures écuries d’Europe, difficile d’obtenir un résultat autre qu’une défaite. Cette fébrilité en termes d’adresse s’illustre avec le match de Leïla Lacan, muette pour la 2e fois d’affilée au scoring sur la scène européenne (0/9 aux tirs). Dans le top 5 des meilleures marqueuses de la compétition, Janelle Salaün a été moins adroite que sur ses deux premières sorties (12 points à 5/13 aux tirs).

Si Basket Landes ne comptabilise qu’une seule victoire à l’issue de la phase aller, tout reste à faire dans un groupe A très homogène, le seul où les quatre équipes possèdent au moins une victoire.

Avec 3 défaites en 3 matchs, Villeneuve d’Ascq est très mal parti

Pour Villeneuve d’Ascq, c’est en revanche toujours aussi compliqué. Privée d’Aminata Gueye en plus de Maia Hirsch, l’ESBVA a d’emblée coulé contre Saragosse (53-69). Sans adresse extérieure (4/28 à 3-points) et apport du banc (4 points), la formation de Rachid Méziane s’est donc logiquement inclinée. Avec trois défaites en trois match, et un déplacement à venir à Fenerbahçe, les chances de Villeneuve d’Ascq de finir dans les trois premières du groupe paraissent très minces pour le finaliste sortant de la dernière édition.