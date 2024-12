Retour victorieux pour Frank Ntilikina avec le Partizan Belgrade, face au Fenerbahçe

Après une absence prolongée, Frank Ntilikina (1,93 m, 26 ans) a retrouvé les parquets avec le Partizan Belgrade, contribuant à une précieuse victoire face au Fenerbahçe Istanbul (90-81) en EuroLeague. Une rencontre où l’international français, avec 2 points, 2 rebonds et 3 passes décisives en 24 minutes, a apporté sa stabilité défensive dans une prestation collective marquante.

Duane Washington en feu

Le meneur américain Duane Washington (1,91 m, 24 ans) a illuminé la soirée avec une performance époustouflante : 27 points, un record personnel, grâce à une adresse redoutable (9/14 au tir et 8/9 aux lancers francs). Offensivement impérial et déterminant en défense, Washington a guidé le Partizan tout au long de la rencontre. « Nous avons suivi le plan de jeu, coach nous a encouragés à être agressifs et mes coéquipiers m’ont fait confiance. Défensivement, nous avons été excellents, ce qui nous a permis de contrôler le rythme du match, » a déclaré Washington.

Le Partizan retrouve des couleurs

Avec cette victoire, le Partizan améliore son bilan en EuroLeague (8 victoires pour 10 défaites) et confirme son redressement après un début de saison compliqué. Carlik Jones (1,83 m, 27 ans), auteur de 14 points, 5 rebonds et 5 passes décisives, a également brillé, apportant créativité et énergie dans les moments-clés. Le coach légendaire Zeljko Obradovic, qui a déjà remporté neuf titres en EuroLeague, a souligné la qualité défensive de son équipe : « Nous avons montré une défense exceptionnelle tout au long du match. Je tiens aussi à féliciter Washington pour sa prestation remarquable. »

Un Fenerbahçe en crise

De l’autre côté, le Fenerbahçe continue de souffrir, enregistrant une cinquième défaite en six matches dans la compétition. Nigel Hayes-Davis (19 points) et Marko Guduric (14 points) ont tenté de sauver l’honneur, mais les visiteurs ont été dépassés dans l’intensité et la rigueur, notamment à l’intérieur où le Partizan a dominé avec 29 paniers inscrits sur 44 tentatives. La frustration était palpable pour l’entraîneur Sarunas Jasikevicius, expulsé après une double faute technique en fin de rencontre.

Un succès galvanisant avant la suite

Cette victoire permet au Partizan de se repositionner dans la lutte pour les playoffs de l’EuroLeague, tandis que Frank Ntilikina devra progressivement retrouver son rythme pour continuer à stabiliser la défense de son équipe. Le club serbe espère désormais enchaîner avec une autre victoire lors de son prochain match face au Maccabi Tel-Aviv, toujours à Belgrade, tandis que le Fenerbahçe devra réagir face à Anadolu Efes Istanbul dans un derby crucial.