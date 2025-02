Risacher, Coulibaly et Sarr n’ont pas brillé lors du Rising Stars Challenge

Comme il est de tradition au All-Star Game NBA, le Rising Stars Challenge a ouvert le bal à San Francisco en 2025. Pour cette édition, le format était nouveau, avec un tournoi à quatre équipes, composées de rookies, de sophomores ainsi que des joueurs de G-league.

4 équipes, des matchs en 40 points, une qualif’ pour le All-Star Game

Ainsi, Zaccharie Risacher et Alex Sarr ont fait équipe ensemble dans la Team T, tandis que Bilal Coulibaly était dans la Team M. Les coachs de ces équipes étaient notamment constituées le légendaire trio « Run TMC » des Warriors du début des années 90 Tim Hardaway – Mitch Richmond – Chris Mullin ; la dernière était coachée par l’ancien joueur NBA Jeremy Lin. Le vainqueur de ce tournoi à quatre équipes, dans des matchs avec un score de 40 points à atteindre pour l’emporter (25 en finale), se qualifiait pour participer au All-Star Game.

Pas de match des étoiles pour les Français

Mais les Tricolores n’ont pas connu la soirée escomptée pour espérer participer au match des étoiles. Ils ont tous perdu en demi-finale. L’équipe du duo d’un soir, Zaccharie Risacher (4 points) – Alexandre Sarr (3 points), s’st inclinée contre la formation gagnante (40-34), celle d’un certain Stephon Castle, coéquipier de Victor Wembanyama aux Spurs. « On sentait qu’il y avait quelque chose à aller chercher, une place au All-Star Game, ce format est plutôt intéressant pour nous les joueurs », expliquait le joueur des Atlanta Hawks, dans des propos rapportés par L’Équipe. « J’ai trouvé ça super court, ça s’est vite arrêté pour nous. Mais je suis content de cette expérience. » La défaite a été encore plus juste pour Bilal Coulibaly, son équipe devant s’incliner sur un énorme tir à 3-points de Bryce McGowens (40-39). « La possibilité de jouer le All-Star Game, on en parlait ce matin, on se disait que ça pourrait être cool mais on n’a pas montré sur le terrain qu’on voulait jouer dimanche », regrettait l’ailier des Wizards.

Si le week-end All-Star de Bilal Coulibaly est terminé, ce n’est pas le cas pour Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr, associés pour le Skills Challenge ce samedi 15 février.