Risacher signe sa 2e meilleure évaluation en NBA et une 4e victoire de suite pour Atlanta

La fin d’année se passe admirablement bien pour les Atlanta Hawks et Zaccharie Risacher. Fort d’une 4e victoire consécutive, cette fois contre les Toronto Raptors, la franchise de Géorgie va terminer 2024 dans le top 5 de la conférence Est.

Après des victoires sur Minnesota, Chicago et Miami, les Hawks ont donc enchaîné au Canada. Avec un Trae Young en grande réussite (34 points à 10/21 aux tirs en 32 minutes) et des Raptors très généreux (31 ballons perdus), les joueurs de Quin Snyder se sont offerts un succès tranquille. Dans cette balade canadienne, Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans) en a profité pour signer sa 2e meilleure évaluation en carrière NBA (21, derrière ses 37 début novembre).

Auteur de quelques paniers spectaculaires, comme un drive avec une belle finition main droite, l’ancien joueur de la JL Bourg et de l’ASVEL a compilé 14 points à 5/8 aux tirs dont 2/3 à 3-points. Il a également ajouté 7 rebonds dont 5 offensifs, 2 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre pour 2 ballons perdus, le tout en 27 minutes de jeu.

Zaccharie Risacher with the SILKY move for the bucket 🔥pic.twitter.com/TJeLMTgNL2

— Hawks Nation (@HawksNationCP) December 29, 2024