Roanne a fait appel pour le match reporté contre Gravelines-Dunkerque

La rencontre entre la Chorale de Roanne et le BCM Gravelines-Dunkerque, initialement programmée le samedi 23 décembre à la Halle Vacheresse, a été reportée par le Comité sanitaire de la Ligue Nationale de Basket (LNB).

Le club nordiste comptait plusieurs cas de grippe et de COVID-19. Suite à ce report, l’entraîneur emblématique de la Chorale avait dénoncé « des problèmes d’équité ». Comme l’avait prévenu le président Emmanuel Brochot, le club a contesté cette décision. C’est ce qu’a confirmé Bertrand Rodamel, directeur général de la Chorale, dans le quotidien Le Pays :

« On a effectivement fait appel. On veut savoir sur quel acte le Comité sanitaire de la Ligue s’est appuyé pour justifier ce report. On fera tous les recours possibles pour vérifier si ce n’a pas été un choix pris hâtivement. Mais attention, on ne reproche rien à Gravelines. Ce ne sont pas eux qui ont reporté la rencontre. On n’attaque pas la Ligue non plus. »