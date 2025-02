Roanne relève la tête en dominant Champagne Basket

Avant la rencontre, Thomas Andrieux attendait un sursaut d’orgueil de son équipe. Battue lors de cinq de ses six dernières sorties, la Chorale de Roanne n’avait d’autre choix que de l’emporter à domicile ce dimanche face à Champagne Basket pour se relancer. C’est chose faite grâce à une défense retrouvée (86-77).

Malgré une frayeur évitable en fin de match (de 77-57 à 79-73), la Chorale de Roanne a su relever la tête et s’imposer à domicile face à une équipe champenoise très accrocheuse. Guidés par un Terrell Gomez très efficace (16 points, 1 rebond et 6 passes décisives), les hommes de Thomas Andrieux ont sécurisé leur place dans le Top 4, empêchant ainsi un rapproché du duo Aix-Maurienne – Alliance Sport Alsace derrière. Malgré les turbulences de janvier – février, les Ligériens restent accrochés dans le bon peloton et peuvent espérer des jours meilleurs au retour de la trêve internationale.