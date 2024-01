Robert Turner a choisi Fos Provence

Robert Turner III (1,91 m, 30 ans) a choisi son club pour la suite de la saison 2023-2024. Après avoir quitté Le Portel, ou sa découverte de la BEtclic ÉLITE a été tout sauf infâmante (9,5 points à 38% et 2 passes décisives en 14 matchs), l’arrière scoreur avait deux offres : celle du Poitiers Basket 86 et du Fos Provence Basket.

L’ancien joueur d’Orchies, Vitré, La Rochelle et donc Le Portel a choisi de rejoindre les BYers, actuels derniers de Pro B avec 3 victoires et 11 défaites. Il espère participer au redressement de l’équipe de Rémi Giuitta comme il l’avait fait avec le Stade Rochelais à partir de janvier 2023. Là-bas, le natif d’Augusta (Géorgie) avait tourné à 21,6 points à 46,7% de réussite aux tirs, dont 32,9% à 3-points, en plus de 3,9 rebonds et 2,1 passes décisives en 21 matches (pour 10 victoires).