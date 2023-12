Robert Turner va rebondir à Fos ou Poitiers

Pro B - Robert Turner III, qui va quitter l'ESSM Le Portel, doit se décider entre deux offres de Fos Provence et Poitiers.

Robert Turner III (1,91 m, 30 ans) va faire son retour en Pro B après son départ de l’ESSM Le Portel. L’arrière scoreur doit se décider entre deux offres venues du Poitiers Basket 86 et Fos Provence.

L’ancien joueur d’Orchies, Vitré, La Rochelle et Le Portel a été sollicité par ses clubs dans le voisin, comme l’annonce Tribune 47. Poitiers doit en effet remplacer le meilleur marqueur de la division, Andy Cleaves, qui a été victime d’une rupture des ligaments croisés. Quoi de mieux donc que de signer celui qui était le meilleur marqueur de Pro B en 2022-2023, avec le Stade Rochelais ? Arrivé au sein de l’équipe de Julien Cortey en janvier 2023, il a tourné à 21,6 points à 46,7% de réussite aux tirs, dont 32,9% à 3-points, en plus de 3,9 rebonds et 2,1 passes décisives en 21 matches (pour 10 victoires).

Fos Provence, de son côté, est dernier du championnat à la trêve avec 3 victoires et 11 défaites. Un classement indique du club relégué en Pro B après deux saisons en Betclic ELITE. Frustré, le coach Rémi Giuitta a déjà indiqué vouloir modifier son effectif. Cela commencera-t-il avec la venue du natif d’Augusta (Géorgie) ?