Le Portel va accueillir Desi Washington et libérer Rob Turner

Betclic ELITE - L'ESSM Le Portel va profiter de la trêve pour modifier son effectif, avec l'arrivée de Desi Washington et le départ de Rob Turner.

Après avoir enregistré un neuvième succès, avant la trêve, l’ESSM Le Portel va modifier son effectif durant celle-ci. Benoît Mangin n’étant toujours pas prêt, le club des Hauts-de-France a signé un remplaçant médical pour les deux prochains mois.

Desi Washington (1,88 m, 31 ans) va partager le poste 1 avec Edon Maxhuni, qui a prolongé pour toute la saison. L’ancien meneur star de la petite université new-yorkaise de Saint Peter’s connaît le championnat de France pour avoir évolué à l’Élan Chalon, en Pro B, en 2021-2022 (13,7 points à 43,1% de réussite aux tirs, 3 rebonds et 4,1 passes décisives en 28 minutes). Depuis, ce combo-guard a joué en Hongrie (18,7 points, 4,7 rebonds et 7 passes décisives en 36 minutes avec Szedeák) en 2022-2023 et en Grèce, à l’Apollon Patras, en 2023-2024 (13,5 points à 37,4%, 2,9 rebonds et 3,5 passes décisives en 28 minutes).

Si Desi Washington arrive, un joueur s’apprête à repartir. Le club tente de trouver un accord pour libérer Robert Turner III (1,91 m, 30 ans). Arrivé début octobre pour remplacer temporairement Charles Abouo, l’ancien joueur d’Orchies, Vitré et La Rochelle s’était montré à son avantage offensivement, au point d’être conservé pour toute la saison. Mais ses performances n’ont cessé de baisser depuis, au point de tourner à 0 d’évaluation en 14 minutes sur les quatre derniers matches de l’ESSM.