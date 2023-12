Edon Maxhuni va prolonger pour toute la saison au Portel

Betclic ÉLITE - Edon Maxhuni a finalement consenti à prolongation à l'ESSM Le Portel jusqu'à la fin de la saison 2023-2024.

Edon Maxhuni (1,88 m, 25 ans) a finalement dit oui à l’offre de prolongation de l’ESSM Le Portel. Le meneur finlandais va bien rester jusqu’à la fin de la saison 2023-2024, après avoir fait patienter le club nordiste.

« Son agent voulait que le joueur patiente pour lui donner le temps de regarder en Europe les possibilités, ce que je peux comprendre, même si je pense que ça a pu perturber le joueur, au moins sur le dernier match, estime son entraîneur Eric Girard dans La Voix du Nord. Tous les avantages qu’il peut avoir ici, à savoir le temps de jeu, jouer dans une bonne équipe avec un groupe et un staff qui lui fait confiance, avec un salaire correct, ont pris le dessus sur le reste. »

Cette prolongation a été rendue possible par le fait que la DNCCG a accepté la demande d’augmentation de la masse salariale du club portelois. Signé comme remplaçant médical de Benoit Mangin début octobre, l’ancien joueur de Crailsheim a largement contribué à la très bonne première partie de saison de l’ESSM Le Portel (8 victoires et 8 défaites). Ses trois derniers matches, plus difficiles (2 d’évaluation en moyenne), n’y sont pas pour rien dans les deux défaites que vient de subir la formation stelliste.

