Rodrigue Beaubois out six semaines : fin de saison EuroLeague ?

EuroLeague - Blessé vendredi sur le parquet de l'Étoile Rouge, Rodrigue Beaubois (Anadolu Efes Istanbul) sera éloigné des parquets pendant six semaines. Il ne devrait pas rejouer cette saison en EuroLeague, sauf si son club se qualifie pour le Final Four et qu'il est rétabli à temps.