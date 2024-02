Roko Leni Ukic met fin à sa carrière de joueur

Après une carrière de 23 ans à haut-niveau, Roko Leni Ukic a décidé de prendre sa retraite de basketteur professionnel à l’âge de 39 ans.

Lancé au KK Split au début des années 2000, ce meneur de grande taille a joué à Vitoria en 2005-2006 avant de rejoindre le FC Barcelone (2006-2007), la Virtus Rome (2007-2008) puis de passer une saison et demi en NBA, à Toronto puis Milwaukee. De retour sur le circuit européen début 2010, il a joué deux ans et demi au Fenerbahçe Istanbul. Après deux autres saisons au Panathinaikos Athènes, il est un peu rentré dans le rang. Relancé chez lui, en Croatie, au Cedevita Zagreb, le natif de Split a ensuite joué en Italie, à Varèse puis Cantu, avant de porter les couleurs de l’AEK Athènes et de revenir au Cedevita Zagreb. En 2018-2019, il a rejoint le championnat de France et Levallois. Intéressant dans la formation de Frédéric Fauthoux (12,4 points à 37,2% de réussite aux tirs, 2,3 rebonds et 4,4 passes décisives pour 11,1 d’évaluation), celui qui a démocratisé l’utilisation du tear drop dans les années 2000 avec Tony Parker s’est engagé deux ans à Antibes en 2019. Il n’y a finalement joué qu’une saison, en Pro B. Après celle-ci, il est rentré en Croatie, jouant tour à tour pour le Cedevita Zagreb puis le KK Split (gratuitement). Au niveau international, il est le troisième meilleur marqueur de l’équipe nationale croate masculine. Il a d’ailleurs longtemps été le capitaine de la sélection nationale.

Fils d’un batteur célèbre – son deuxième prénom « Leni » a été donné en référence au batteur Lenny White -, Roko Leni Ukic s’est également lancé dans la musique en tant que batteur.