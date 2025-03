Ronan Guennoc retrace l’épopée de l’Étendard de Brest dans un livre entre histoire et passion

L’Étendard de Brest a marqué l’histoire du basket breton pendant plus de 70 ans. Dans un livre passionné et documenté, Ronan Guennoc revient sur l’aventure humaine et sportive d’un club emblématique, qu’il a vu évoluer comme supporter puis journaliste à partir des années 1980. Un récit ponctué d’anecdotes et de moments forts qui ont façonné l’identité du club jusqu’à sa fusion en 2023.

Une immersion dans l’histoire de l’Étendard de Brest

De sa création en 1952 à sa disparition en 2023, l’Étendard de Brest a vécu toutes les étapes possibles dans la vie d’un club : de la montée en puissance aux drames, en passant par les exploits sportifs et les désillusions. C’est toute cette histoire que Ronan Guennoc, enseignant et journaliste local, a choisi de raconter dans un ouvrage historique enrichi d’anecdotes vécues et de souvenirs personnels.

De supporter à témoin privilégié

« Je m’intègre dedans à partir de 1983 quand je découvre le club comme supporter, puis en 1987 comme correspondant de presse pour Ouest-France puis Le Télégramme », explique l’auteur, qui a vu le club évoluer pendant près de 40 ans. Son récit s’inscrit donc à la fois comme une mémoire collective et un regard intime sur un pan du sport breton.

Des moments forts gravés dans l’histoire

Le livre met en lumière plusieurs dates marquantes :

1973 , année de l’arrivée du premier joueur étasunien.

, année de l’arrivée du premier joueur étasunien. 1987 , avec la montée du club en Nationale 2 (l’équivalent de l’actuelle NM1).

, avec la montée du club en Nationale 2 (l’équivalent de l’actuelle NM1). 1996 , une année noire avec le décès brutal du président Jean-Paul Tanguy à la suite d’un déplacement à Roanne.

, une année noire avec le décès brutal du président Jean-Paul Tanguy à la suite d’un déplacement à Roanne. 2005, le sommet : l’accession en Pro A.

Chaque épisode est raconté avec une précision journalistique et la passion de celui qui a tout vécu de l’intérieur.

Un héritage aujourd’hui en difficulté

La disparition de l’Étendard en 2023, à travers sa coopération (CTC) avec un autre club pour former le Brest Métropole Basket, marque une page qui se tourne. Mais l’héritier peine à s’installer : relégué après une saison difficile en Nationale 2, le nouveau club lutte désormais pour se maintenir en Nationale 3.

Ce livre est donc aussi un témoignage précieux sur ce que représente un club dans la vie d’une ville, et sur les défis d’une transmission parfois douloureuse.