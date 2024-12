Rousselle et Noua portent encore Grenade à la victoire

Jonathan Rousselle (1,88 m, 34 ans) et Amine Noua (2,02 m, 27 ans) ont encore formé un excellent duo pour mener Grenade à la victoire face à la Joventut Badalone (87-77), ce dimanche 8 décembre en Liga Endesa.

Après leur belle sortie face à Breogan, les deux Français ont enchaîné. Jonathan Rousselle a cumulé 16 points à 5/11 aux tirs, 4 passes décisives et 5 fautes provoquées pour finir à 15 d’évaluation en 26 minutes. Son coéquipier Amine Noua a fait encore plus fort avec 19 points à 7/17, 10 rebonds, 3 passes décisives et 6 fautes provoquées pour 25 d’évaluation en 29 minutes.

Ces belles sorties permettent à Grenade de remonter à la 12e place de Liga Endesa avec un quatrième succès en dix matches.