Roxy Barahman quitte Tarbes à la trêve

Le Tarbes Gespe Bigorre (TGB) a annoncé ce dimanche le départ de Roxy Barahman (1,73 m, 26 ans). Arrivée en Bigorre cet été, la meneuse américaine de 26 ans n’aura pas su trouver sa place au sein de l’effectif tarbais, malgré des attentes importantes.

Un rôle en diminution



Recrutée pour endosser un rôle majeur dans l’équipe, Roxy Barahman a connu des difficultés à s’imposer sur le terrain. Son temps de jeu, en constante diminution au fil des matchs (5 minutes sur son dernier match contre La Roche Vendée), témoigne de cette situation complexe. L’ancienne joueuse de Landerneau finit à 2,9 points et 1 passe décisive en 12 minutes en LBWL et 4,8 points et 2 passes en EuroCup. Malgré cela, le club souligne son comportement exemplaire tout au long de cette période. « Nous la remercions sincèrement pour son comportement exemplaire et nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de son parcours. »

Le club, en quête de solutions pour renforcer son effectif, devra maintenant rebondir alors que la saison est encore longue. A la trêve, le TGB est septième avec 6 victoires et 5 défaites.