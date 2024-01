Rudy Demahis-Ballou refait surface à Champagne Basket

Il fut un temps où l’on écrivait que Rudy Demahis-Ballou était la sensation de l’EuroCup, titulaire en finale avec l’AS Monaco après avoir été directement pioché en Nationale 1. Mais désormais, on écrira l’inverse, et c’est bien la preuve que les choses peuvent aller très vite dans un sens comme dans l’autre au sein du monde du basket : moins de trois ans après avoir été un élément essentiel de l’équipe de Zvezdan Mitrovic, le jeune meneur français se retrouve pigiste médical chez le 16e de Pro B.

Ainsi, Rudy Demahis-Ballou (1,91 m, 21 ans) s’est engagé avec le Champagne Basket, où il officiait ces dernières semaines en tant que sparring-partner, afin de remplacer Bathiste Tchouaffé, arrêté pour une durée déterminée en raison d’une gêne au genou gauche.

« Il était avec nous comme partenaire d’entraînement depuis quelque temps« , explique son nouvel entraîneur, Thomas Andrieux, à L’Union. « Cela nous a permis d’aller très vite, car c’est difficile de trouver quelqu’un à ce moment de la saison. Il n’y a pas de joueur français et faire venir un étranger pour une période aussi courte est compliqué, donc c’était la meilleure option. »



ℹ️ Point information Rudy Demahis-Ballou (Meneur, 1m87 / 21 ans) rejoint le Champagne basket en tant que pigiste médical de Bathiste Tchouaffé, déjà absent pour le match de Coupe de France et que la blessure tiendra éloigné des terrains de manière prolongée pic.twitter.com/cvU4Yd6Ll3 — Champagne Basket 🧙‍♂️ (@ChampBasketOff) January 11, 2024

S’il a encore tout le temps du monde devant lui, à seulement 21 ans, Rudy Demahis-Ballou aura pour mission, dans la Marne, de relancer une trajectoire qui bat de l’aile depuis sa saison rookie et de rattraper les années perdues. La faute à des blessures, comme celle qui l’a fait manquer l’EuroBasket U20, ou à des choix de carrière douteux : en 2022, après des mois sans jouer à Monaco, il avait éconduit plusieurs prétendants, avant de se retrouver contraint d’accepter une pige très courte durée à Fos. Relancé par les BYers, il est ensuite parti finir la saison au Portel (5,1 points à 39%, 1,3 rebond et 1,5 passe décisive en 18 matchs en 2023 au total). Censé signer avec les Metropolitans 92 en septembre dernier, le vice-champion du monde U19 n’avait finalement jamais rejoint l’effectif de Laurent Foirest pour raisons médicales. Trois mois de plus sur la touche, au cœur de plus de deux années délicates. Jusqu’à la main tendue par Champagne Basket ?