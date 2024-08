Rudy Fernandez, l’un des acteurs majeurs des France – Espagne, officiellement à la retraite

Rudy Fernandez (1,96 m, 39 ans) a officialisé ce vendredi 16 août la fin de sa carrière de joueur professionnelle. Le jour de ses 39 ans, le 4 avril dernier, l’Espagnol avait déjà annoncé qu’il prendrait sa retraite sportive en fin de saison.

Con este video termina un viaje increíble, un viaje que ni mucho menos pensaba vivir hasta los 39 años como jugador profesional de BALONCESTO.

Me RETIRO con la sensación de haber sido un jugador comprometido con cada equipo o club en el que he estado.

Nunca soñé con volar tan… pic.twitter.com/iDcQLhUJOt — Rudy Fernandez (@rudy5fernandez) August 16, 2024

Une riche carrière internationale et en club

C’est donc sur une dernière compétition internationale avec l’Espagne, aux Jeux olympiques de Paris 2024, que Rudy Fernandez a joué ses derniers matchs. Une Roja avec qui il avait justement fait ses débuts lors d’un autre tournoi olympique, à Athènes en 2004. En deux décennies, il aura tout gagné ou presque avec sa sélection nationale : deux titres de champions du monde (2006 et 2019), quatre titres de champions d’Europe (2009, 2011, 2015 et 2022) et deux fois vice-champion olympique (2008 et 2012). Les confrontations entre l’Espagne et la France sont en parties entrées dans la légende avec Rudy Fernandez parmi les acteurs principaux.

En club, Rudy Fernandez remporté trois titres en EuroLeague et sept titres de champion d’Espagne avec le Real Madrid, son 2e club en carrière en Europe seulement après la Joventut Badalone en début de carrière. Le natif de l’île de Majorque a également joué en NBA dans sa carrière, aux Trail Blazers de Portland avec Nicolas Batum (2008 à 2011) et aux Denver Nuggets (2011-2012).

Joueur aussi talentueux qu’énervant pour ses coups de vice, celui qui était « Rudy la mèche » par le commentateur David Cozette ne pourra désormais plus donner d’autres cauchemars aux fans de basket français.