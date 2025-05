Rudy Gobert combatif mais Minnesota se retrouve mené 3-1 par le Thunder

Rudy Gobert a livré une prestation complète (13 points à 5/8 aux tirs, 9 rebonds, 3 passes décisives) ce lundi soir lors du match 4 entre Minnesota et Oklahoma City. Mais le pivot français n’a pas pu empêcher une nouvelle défaite des siens, battus 128 à 126 dans leur salle par un Thunder porté par un Shai Gilgeous-Alexander étincelant. Les Wolves sont désormais dos au mur, menés 3-1 dans cette finale de conférence.

Le Thunder à un match de la grande finale

La réponse du Thunder après la correction subie lors du match 3 a été immédiate. Avec un Shai Gilgeous-Alexander en mode MVP (40 points à 13/30 aux tirs, 10 rebonds, 9 passes), Oklahoma City a imposé son rythme dès l’entame pour ne jamais réellement laisser Minnesota s’installer. Jalen Williams (34 points à 13/24, dont 6/9 à 3-points) et Chet Holmgren (21 points, 7 rebonds, 3 contres) ont été des lieutenants de luxe pour repousser les tentatives de retour des Timberwolves.

Shai Gilgeous-Alexander

𝔾𝔸𝕄𝔼 𝟜 40 PTS (playoff career-high)

9 REB

10 AST Seulement le 4ème joueur de l'histoire à réaliser un 40/5/10 en Finales de Conf Ouest pic.twitter.com/LDtM4xitZj — NBA France (@NBAFRANCE) May 27, 2025

Côté Wolves, Rudy Gobert a été le titulaire le plus efficace avec le meilleur +/- (+4) parmi les cinq de départ. Il a répondu présent dans l’impact et la mobilité. Mais l’adresse extérieure de Nickeil Alexander-Walker (23 points à 5/8 à 3-points) et Donte DiVincenzo (21 points à 5/8 également de loin) n’a pas suffi à inverser la tendance.

Anthony Edwards a vécu une soirée difficile, limité à 16 points à 5/13 et bien cadenassé par Luguentz Dort. Les Wolves ont perdu 23 ballons, offrant trop de munitions à une équipe d’OKC opportuniste et agressive.

Le match s’est joué dans les dernières secondes. Après deux lancers francs réussis de Gilgeous-Alexander (à 12/14 sur la ligne), Anthony Edwards a tenté de maintenir l’espoir sur la ligne mais n’a pu récupérer son rebond après un lancer raté volontairement. La dernière tentative d’égalisation à 0,3 seconde de la fin n’a rien donné.

Minnesota devra désormais réaliser l’exploit de s’imposer à Oklahoma City mercredi soir pour rester en vie dans cette série.