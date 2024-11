Rudy Gobert veut continuer l’équipe de France : « J’aimerais finir sur une médaille d’or »

C’est avec une 2e médaille d’argent autour du cou que Rudy Gobert est revenu à Minneapolis pour y disputer sa 12e saison en NBA, lui qui a débuté son aventure outre-Atlantique en 2013 au Jazz d’Utah. Après une une 3e campagne olympique en carrière contrastée, le natif de Saint-Quentin a cependant affirmé sa volonté de poursuivre en équipe de France. Il est revenu sur le sujet auprès de plusieurs médias français, dont L’Équipe, à l’occasion d’un match de saison régulière NBA des Timberwolves à San Antonio.

« Un peu de frustration mais il faut avancer »

Cet été, Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) était d’ailleurs au centre de beaucoup de débats, notamment à propos de son association avec la star des Spurs justement, Victor Wembanyama (2,24 m, 20 ans). Titulaire en préparation puis pendant les phases groupes (21 minutes de jeu en moyenne), Rudy Gobert a cependant été relégué sur le banc par Vincent Collet lors des phases finales. Avec un temps de jeu a été divisé par trois (7 minutes de moyenne), le compétiteur qu’est l’ancien joueur de Cholet a logiquement été frustré par la situation.

« Je n’en ai pas reparlé avec lui [Vincent Collet] depuis. Je voulais attendre de laisser passer un peu de temps. Mais je suis conscient qu’il avait des choix à faire et beaucoup de pression sur les épaules. […] Tout ça se termine sur un peu de frustration, mais c’est comme ça et il faut avancer. »

« Toujours au service de l’équipe de France »

La page des JO de Paris 2024 tournée, de laquelle il ressort également beaucoup de « fierté », la question de la suite pour Rudy Gobert en équipe de France s’est ensuite posée pour l’intérieur. Quelques minutes après la finale, il se disait hésitant concernant son avenir en Bleu, lui qui a fêté ses 34 ans en juillet dernier. « Je vais prendre le temps de réfléchir à tout ça. J’ai toujours tout sacrifié pour venir tout donner chaque été en équipe de France, même si je n’ai pas l’impression que ça a toujours été apprécié. » Entre-temps, plusieurs collègues (Batum, De Colo) ont pris leur retraite internationale cet été, tandis que l’on attend encore des nouvelles concernant Evan Fournier, dont la fidélité constante au maillot tend à prouver qu’il voudra poursuivre l’aventure tricolore.

Pour Rudy Gobert, le temps des questionnements est aujourd’hui terminé. Le quadruple meilleur défenseur de l’année en NBA se dit désormais « toujours au service de l’équipe de France », avec l’ambition de « finir sur une médaille d’or ». Pourquoi pas lors du prochain EuroBasket, en septembre 2025, lui qui a intégré les Bleus pour la première fois en 2014, un an après le titre historique à l’EuroBasket 2013, et n’est toujours pas monté sur la plus haute marche du podium, malgré six médailles différentes (le bronze mondial en 2014 et 2019, le bronze européen en 2019, l’argent européen en 2022, l’argent olympique en 2021 et 2024).. Et avec un nouveau sélectionneur, Frédéric Fauthoux, histoire de faire table rase des frustrations de l’été 2024…