Rudy Gobert retrouve Karl-Anthony Towns pour son vrai premier match de présaison

Limité à 10 petites minutes dans la victoire contre les Los Angeles Lakers le vendredi 4 octobre dernier, Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) a cette fois joué davantage au Madison Square Garden face aux New York Knicks, ce dimanche 13 octobre.

Face à Karl-Anthony Towns (16 points à 5/13 aux tirs et 16 rebonds en 29 minutes), intérieur avec qui il a partagé la raquette des Timberwolves ces deux dernières saisons, l’international français a quasiment terminé en double-double (9 points à 3/6 aux tirs, 10 rebonds, 3 passes décisives et 3 balles perdues en 28 minutes). Malgré cela et les 31 points d’Anthony Edwards, Minnesota s’est incliné 115 à 110 à l’extérieur. L’équipe de Chris Finch va tenter de continuer à se préparer en affrontant Chicago ce mercredi.