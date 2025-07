Décès brutal de Ryan Reid, pivot aux six saisons LNB…

En France, il aura connu beaucoup de choses. Les montagnes russes avec Roanne, d’un Top 5 à la relégation en Pro B. Le rôle de pompier de service à Nancy afin de remplacer Damir Krupalija. Une fin de carrière exaltante à Quimper, entre une finale de Leaders Cup Pro B et un rôle de mentor pour un futur intérieur de référence du basket européen, Chima Moneke.

Emporté par une urgence médicale mercredi

Lui, c’était Ryan Reid et il a laissé une belle image en LNB, laissant le souvenir d’un joueur professionnel, bon défenseur et discret. « C’est vrai que je ne suis pas un garçon qui va l’ouvrir », concédait-il à Ouest France en 2021. « Après les entraînements, je rentre chez moi. Je ne serai jamais comme ces gars qui sortent et peuvent créer des ennuis. Je profite autant d’un jour off où je passe un après-midi à prendre un café dehors. Encore plus quand je peux le prendre à Bénodet (rire). Je suis un gars simple, c’est tout… »

Une vie simple qui s’est malheureusement soudainement arrêtée mercredi, à la suite d’une urgence médicale selon le média américain On3. Ryan Reid s’est éteint à l’âge de 38 ans et laisse derrière lui une femme et deux enfants.

Passé par Oklahoma City…

Drafté en 57e position par Indiana en 2010, l’Américano-Jamaïcain s’est ensuite embarqué dans une carrière professionnelle longue de douze ans qui s’est achevée par le maintien in extremis de Quimper en mai 2022.

Formé à Florida State, aperçu à cinq reprises en NBA avec le finaliste Oklahoma City Thunder en 2011/12, médaillé de bronze au championnat des Caraïbes 2011 avec la Jamaïque, Ryan Reid a donc passé la moitié de son parcours en France, mais également évolué en Pologne, en G-League, à Porto-Rico, au Japon et au Canada.